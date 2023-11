Nyt om alvorlige knivstikkerier: Én person anholdt

Mere konkret drejer det sig om det knivstikkeri, der fandt sted natten til søndag ved Lergravsparken på Amager.

Her fandt politiet en 18-årig mand, der var blevet ramt af flere knivstik, men uden livstruende skader. Dagen forinden blev også en 15-årig dreng stukket med kniv på Strøget i Indre By. Han kom alvorligt til skade, men er uden for livsfare.

Samtidig understreger politiet, at der på nuværende tidspunkt ikke er nogen indikationer på, at episoderne har noget med hinanden at gøre.

