Nyt kølesystem bruger elektriske felter til at afkøle og opvarme

På verdensplan er air condition-systemer en stor klimasynder, der både bruger miljøskadelige kølervæsker og store mængder energi. Men et nyt kølesystem kan være løsningen. Et kølesystem, der gør brug af ydre, elektriske felter til at afkøle og opvarme genstande og rum, er netop blevet udviklet som led i et forskningsprojekt i Luxembourg. Det er mere effektivt end traditionel air condition, og så bruger det ikke kølervæske.





