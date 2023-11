Nyt i voldtægtssag: Har du set karakteristisk damecykel?

Det er endnu ikke lykkedes Nordjyllands Politi at få fingrene i den mand, de formoder, har begået en voldtægt og et voldtægtsforsøg fradag 20. oktober i Østerådalen i Aalborg.

- Vi er interesseret i at få fastslået den mistænktes færden ret præcist, da det kan kaste flere spor af sig – spor, som fører til, at vi får ham identificeret og selvfølgelig pågrebet. Derfor koncentrerer vi nu en del af vores efterforskningsarbejdet omkring denne damecykel, siger efterforskningsleder Carsten Strazek.

- Det kan forhåbentlig medføre, at flere borgere genkender den og måske kan nogen huske, at de har set manden på cyklen – eller man har set den stå nogle steder, siger efterforskningslederen.Cykel stjålet af en anden headtopics.com

Her er cyklen nemlig set efterladt i perioden fra 14. oktober til og med den 20. eller 21. oktober 2023. Politiet frigav også i weekenden og fredag nye billeder af den formodet voldtægtsmand. Det var opsigtsvækkende billeder, der viste, at den mistænkte dagen efter overfaldene cyklede rundt med en fladskærm bag på cyklen, mens han bar en t-shirt i silende regnvejr.

- Men vi har brug for flere informationer, før vi har det fornødne grundlag til at stykke et fuldstændigt billede sammen, siger

Nu er de størst: Populariteten er gået helt amokKlik og læs mere Læs mere ⮕

Se de uhyggeligt flotte billeder: Lille by sætter alt ind på HalloweenKlik og læs mere Læs mere ⮕

250.000 legoklodser - Salling åbner for kæmpe udstillingKlik og læs mere Læs mere ⮕

Nu er penslerne fundet frem: 1000Fryd skal reddesKlik og læs mere Læs mere ⮕

Inden for to år tabte far og mand kampen: Nu cykler Jette 10 timer for at knække cancerKlik og læs mere Læs mere ⮕

Risiko for oversvømmelser: Her er du særligt udsatKlik og læs mere Læs mere ⮕