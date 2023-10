Nye oplysninger om formodet voldtægtsmand

På trods af mange henvendelser fra offentligheden, er det stadig ikke lykkedes politiet at identificere den mand, der formodes at så bag en fuldbyrdet voldtægt og forsøg på voldtægt af to kvinder med en halv times mellemrum i Østerådalen i Aalborg fredag om eftermiddagen.

Nye oplysninger gør nu, at politiet arbejder ud fra en teori om, at manden ikke er dansk og ikke har nogen særlig tilknytning til Danmark.- Vi har et vidne, der har truffet ham, hvor der er blevet sagt ord på tysk og fransk, siger politikommissæren.32-årig kvinde går tur på stierne i Østerådalen i Aalborg.Gerningsmanden var formentlig den samme.Politiet efterlyste onsdag den formodede voldtægtsmand med billeder og video.

- Det har undret os, at ingen har genkendt ham. Men det bestyrker vores mistanke om, at han ikke er dansk, siger politikommissæren. Efter billederne af manden blev offentliggjort har politiet fået rigtig mange henvendelser. Nogle af henvendelserne har også gået på konkrete personer, som politiet har fuldt op på.Torsdag eftermiddag var politiets mobile politistation kørt i stilling på Hellevangen. Først og fremmest for at skabe tryghed i området, hvor utrygheden i øjeblikket er stor. headtopics.com

Og mange borgere var forbi den mobile politistation for at snakke - nogle af dem havde også konkrete oplysninger vedrørende sagen, som efterforskningen nu arbejder videre med.- Det er en dybt alvorlig sag, og vi efterforsker intenst og er markant til stede i de områder, hvor den mistænke er set, siger politikommissæren.

