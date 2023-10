Nye ejere har store planer: Kæmpe bygning får nyt liv

Nu får Nykøbing flere overnatningsmuligheder, efter at Jespersens Hotels ApS har købt de tomme lokaler på Tranevej 3 i Nykøbing.Bygningen på 2500 kvadratmeter har tidligere huset institutionen Kærvang, der siden blev opkøbt af erhvervsmanden Mads Henrik Lund. Han indrettede bygningerne med 35 værelser med eget bad og to lejligheder, som han en overgang udlejede til elever fra Morsø Gymnasium og håndboldakademiet under Mors-Thy Håndbold.

De nye ejere af bygningen, Jespersens Hotels ApS, har i forvejen et veldrevet hotel i Grindsted, Hotel Hedemarken, med Kenneth Thomsen som hotelchef. Han bliver nu også hotelchef for det nye Hotel Traneparken i Nykøbing, hvor han vil flekse mellem at opholde sig i Grindsted og Nykøbing.Kenneth Thomsen glæder sig til at komme i gang med hoteldrift i Nykøbing, som han lige i starten skal lære at kende, før de helt store planer for hotellet foldes ud.

- Bygningen er jo meget velholdt og i forvejen indrettet, så det er perfekt til hoteldrift med de 35 værelser med bad og to lejligheder, hvor lejlighederne kan benyttes som selskabslokaler eller mødelokaler til konferencer, forklarer han.Lige nu venter han på, at det sidste papirarbejde kommer på plads med Morsø Kommune og regner med, at Hotel Traneparken kan være i fuld drift fra årsskiftet. headtopics.com

- Lige nu er vi ved at indrette lokalerne med gode senge og indrette nogle hyggelige lounge-områder i forhallen, hvor vi får en reception. Den vil dog ikke lige i starten være bemandet 24/7, men det kommer den måske til på sigt. I første omgang åbner vi op for overnattende gæster, der kan tilkøbe morgenmad, forklarer Kenneth Thomsen.- Det får tiden vise.

- Vi mangler i den grad overnatningssteder af den her type i Nykøbing, hvor vi kan booke et større selskab på samme adresse. Så det åbner op for flere og nye muligheder for os, siger hun.

Ikonisk hotel skal have nye ejere – flere har allerede vist interesseKlik og læs mere Læs mere ⮕

Landsbyboere har solgt deres hjem til energi-giganter: Nu kan én ting spænde ben for milliard-eventyrEt kæmpe brintrør til Tyskland er ifølge energibranchen afgørende for, om Danmark kan tjene grønne milliarder. Læs mere ⮕

Danica løfter både top- og bundlinje trods kæmpe kompensationDanica løfter både top- og bundlinje trods kæmpe kompensation Læs mere ⮕

Danica løfter både top- og bundlinje trods kæmpe kompensationDanica løfter både top- og bundlinje trods kæmpe kompensation Læs mere ⮕

Danica løfter både top- og bundlinje trods kæmpe kompensationDanica løfter både top- og bundlinje trods kæmpe kompensation Læs mere ⮕

Danica løfter top- og bundlinje trods kæmpe kompensationDanica løfter top- og bundlinje trods kæmpe kompensation Læs mere ⮕