Nye effektomformere kan reducere energitab i elektronik

Hver gang vi kører bil, arbejder på bærbar computer eller bruger andre former for elektronik, bliver der tabt energi undervejs, fordi spændingen skal ændres med effektomformere på vejen fra elnettet og videre ud i slutprodukterne. Derfor er der globalt et stort teknologisk kapløb om at udvikle nye og bedre effektomformere, der sikrer, at strøm gnidningsfrit bliver ændret fra en spænding til en anden.Tegn et gratis prøveabonnement og få adgang til alt PLUS-indhold på Ing.

dk, Version2 og Radar, helt uden binding eller betalingsoplysninger.. Du accepterer derudover følgende kontaktbetingelser: Teknologiens Mediehus må lejlighedsvis kontakte dig om arrangementer, konkurrencer, analyser, nyheder, job, undersøgelser og tilbud via e-mail. I e-mails fra Teknologiens Mediehus kan der forekomme markedsføring fra samarbejdspartnere. Du kan til enhver tid indstille dine kontaktpræferencer, under menupunktet ‘Tilladelser & Services’ på din ING/Profi





ingdk » / 🏆 6. in DK Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

Joachim B. Olsen kårer ugens vinder og taber i politik: 'Han gør Danmark til Hamas' nyttige idiot'Derfor er du, udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, ugens taber i dansk politik.

Kilde: btdk - 🏆 10. / 63 Læs mere »

Hver ottende fyrværkerihandler havde ulovligheder i sortimentet | NyhederDa Sikkerhedsstyrelsen i dagene op til nytår besøgte steder, der solgte fyrværkeri, blev der fundet ulovligt fyrværkeri hos 26 ud af 209 salgssteder.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Ukraine og Rusland modtager hver over 200 krigsfanger i fangeudveksling | NyhederI en fangeudveksling mellem Ukraine og Rusland er et større antal krigsfanger fra hver side blevet frigivet. Det bekræfter både de russiske og ukrainske myndigheder.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Thatcher-effekten: Derfor ser du ikke, HVOR mærkelige de her ansigter erHjernen behandler billeder, før vi ser dem.

Kilde: Videnskab.dk - 🏆 13. / 59 Læs mere »

Derfor danner champagne-bobler så perfekte kæderHvorfor stiger boblerne anderledes i champagne end i cola? Det ved forskerne nu.

Kilde: Videnskab.dk - 🏆 13. / 59 Læs mere »

Nye undersøgelser: Limfjordsforbindelse skader hverken planter eller vandløbEn ny VVM-undersøgelse og Natura 2000-konsekvensvurderinger frikender den kommende bro eller tunnel over Limfjorden for at ødelægge naturen. Men konklusionerne er ifølge en dansk havforsker noget vrøvl.

Kilde: ingdk - 🏆 6. / 63 Læs mere »