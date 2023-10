Nye billeder afslører: Gaza ramt af voldsomme ødelæggelser

Der er ingen tvivl om, at Israels bombardement af Gazastriben, siden Hamas angreb og dræbte israelske børn, pensionister og andre civile, har ramt det palæstinensiske område hårdt.

Gazastribens Hamas-kontrollerede sundhedsvæsen hævder, at mindst 7.000 personer har mistet livet, siden Israels bombardementer begyndte.Nye satellitbilleder fra firmaet Maxar Industries viser, hvor voldsomt det har været.

Her er det byen Atrara i Gazastriben. Det første foto er taget tilbage i maj - det seneste er taget den 21. oktober.De næste billeder viser byen Izbat Beit Hanoun, der ligger i den allernordligste del af Gazastriben. Det er tydeligt at se, hvordan de øverste bygninger i billedet nærmest er jævnet med jorden og har fået store skader til strukturen.Al Karameh-nabolaget nord for Gaza By er også blevet hårdt ramt. headtopics.com

FN har meddelt, at 42 procent af alle beboelsesejendomme i det nordlige Gaza er blevet ubeboelige de seneste tre uger.Israel oplyste i krigens første dage, at de havde ramt Beit Hanoun 120 gange, fordi det med sin lokation nær den israelske grænse havde været et Hamas-tilholdssted.

