Ny våd uge står for døren – men højtid ser ud til at blive tør

Særligt i Jylland er det blevet til en hel del regn med tæt på 100 millimeter ved Aarhus, mens mange generelt har fået mellem 30 og 50 millimeter i ugens løb.

Man skal dog ikke pakke gummistøvlerne for langt væk. For den samme mængde nedbør kan forekomme i den kommende uge, der nok engang kommer til at byde på perioder med regn. Især fra onsdag ser ugen ud til at blive en noget våd omgang. Indtil da kan mange puste lidt ud med tørvejr en stor del af tiden.Begge dage begynder med spredte regnbyger, men som dagene skrider frem, bliver der efterhånden længere perioder med tørvejr og mulighed for solskin.

Og det er nok især tirsdag, at mange er interesseret i at vide noget om vejret, da mange børn i alverdens uhyggelige kostumer skal ud at banke på døre med ordene"slik eller ballade". Meget tyder på, at halloween kommer til at foregå i tørvejr. Til gengæld er det med at huske den varme jakke, da temperaturen i skumringstiden forventes at ligge på 4 til 7 grader.Fra onsdag begynder det at blive markant mere ustadigt med både regn og blæst.Storm bliver det ikke til i Danmark, men det bliver generelt blæsende med en hård vind til kuling. headtopics.com

Mange steder spår prognoser, at der kan komme op mellem 20 og 40 millimeter regn. Længst mod nordvest kan det endda blive til mere end 50 millimeter. De store mængder regn kommer i en periode, hvor de danske åer og vandløb er pressede, mens jorden efterhånden er mættet. Så det er noget, der vil sætte sit præg flere steder.KrimiNordjysk politihund gik i døden og reddede amerikansk betjents liv – og det hele begyndte i Tylstrup- Nu er du taget herfra, Leo.

Frederik var først hjemme klokken fire om morgenen efter uheld med skrotskibKlik og læs mere Læs mere ⮕

Niels indgik en klar aftale: Tre år senere kræver staten over 200.000 kr. tilbageKlik og læs mere Læs mere ⮕

Landmand raser over staten efter tilbagerulning af aftaleKlik og læs mere Læs mere ⮕

Vi oplever oftere, at ambulancerne ikke kommer hurtigt nok fremKlik og læs mere Læs mere ⮕

Strandede passagerer fortæller om oplevelse på færgeKlik og læs mere Læs mere ⮕

kraftig regn og risiko for oversvømmelserKlik og læs mere Læs mere ⮕