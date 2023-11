Ny situation gør landsholdskeeper nervøs for at blive droppet til VM

Den 27-årige målvogter har stået i buret hele 95 gange for det danske landshold, og hun var både med, da holdet for to år siden vandt VM-bronzemedaljer og også da de sidste år hentede et sæt sølvmedaljer med hjem fra europamesterskabet.

Alligevel føler den mangeårige Odense Håndbold-profil sig langt fra sikker på at blive prikket på skulderen, når landstræner Jesper Jensen torsdag skal udvælge de spillere, der skal repræsentere Danmark ved verdensmesterskabet i december.

- Det er sjovt, at man altid er lidt nervøs, når der er landsholdsudtagelse. Men det har fyldt lidt mere den her gang, siger Althea Reinhardt. headtopics.com

Senest blev hollænderen endda valgt til at starte foran Althea Reinhardt, da Odense Håndbold søndag bankede tyske Bietigheim i Champions League.Samtidig har den 23-årige Team Esbjerg-spiller Anna Kristensen, der også tidligere har været udtaget til landsholdet, også gjort en god figur, når hun har vogtet buret for vestjyderne i denne sæson.

Derfor erkender Althea Reinhardt, at den nye og lidt mere usikre situation har fået hende til at tænke mere over den kommende landsholdsudtagelse, end hun ellers har været vant til. - Selvfølgelig har det fyldt. Man tænker selvfølgelig over det, for man vil jo sindssygt gerne repræsentere Danmark. Specielt på hjemmebane, siger Althea Reinhardt.Da målvogteren blev sat på banen i weekendens brag mod Bietigheim, leverede hun flere store redninger, og selvtilliden er derfor også fortsat høj. headtopics.com

- Jeg prøver at lade være med at satse noget og tænke for meget over det. Og så er det op til Jesper. Jeg føler, at jeg har gjort, hvad jeg kunne. Jeg har haft fokus på mig selv og gjort, hvad jeg har kunnet gøre noget ved, siger hun.

Odenses forvandlede forsvar blev 'meget afgørende' i historisk storsejrOdense-profilerne Mie Højlund og Althea Reinhardt jubler over holdets defensive præstation i lørdagens Champions League-kamp. Læs mere ⮕

Børsen Job“Solens rige” kan blive gigantisk marked for havvind – men danske virksomheder savner konkrete planer Læs mere ⮕

Børsen Job“Solens rige” kan blive gigantisk marked for havvind – men danske virksomheder savner konkrete planer Læs mere ⮕

Børsen Job“Solens rige” kan blive gigantisk marked for havvind – men danske virksomheder savner konkrete planer Læs mere ⮕

Børsen Job“Solens rige” kan blive gigantisk marked for havvind – men danske virksomheder savner konkrete planer Læs mere ⮕

Børsen Job“Solens rige” kan blive gigantisk marked for havvind – men danske virksomheder savner konkrete planer Læs mere ⮕