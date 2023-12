Ny serie: Astrofysiker Johan Samsing interviewer syv topforskere om teoretisk fysik

Ny serie: Astrofysiker Johan Samsing fra Niels Bohr International Academy interviewer syv topforskere om den nyeste viden og de store udestående problemer inden for teoretisk fysik.

Hvordan giver studier af sorte huller ny viden om Universet og kvantegravitation? Hvilken form har det mystiske mørke stof? Undergik Universet virkelig en kortvarig, lynhurtig udvidelse efter Big Bang? Giver det mening at tale om, der var noget før Big Bang? Det er nogle af spørgsmålene, som astrofysiker Johan Samsing diskuterer med syv af verdens topforskere i en række samtaler optaget i Niels Bohrs gamle kontor. Den første samtale er med Manuela Campanelli fra Rochester Institute of Technology i USA og har titlen "How are black holes opening a new window to the Universe?" Johan Samsing er adjunkt ved Niels Bohr International Academy, der er en selvstændig institution placeret på Blegdamsvej i København sammen med Niels Bohr Institutet. Her har han med støtte fra bl.a. European Research Council etableret sin egen forskningsgruppe inden for gravitationsbølge-astrofysi





