Det siger justitsminister Peter Hummelgaard til TV 2 på dagen, hvor regeringen præsenterer en ny og revideret udgave af koranloven.- De tragiske begivenheder, der udspillede sig i Bruxelles tidligere på måneden, hvor to svenske statsborgere mistede livet, understreger med al tydelighed, at der er et behov for at sætte en stopper for den her type af provokationer, siger han.

- Grundlæggende er vi dybt uenige i, at man skal have et forbud mod at kritisere religioner eller religiøse skrifter, som regeringen lægger op til. Lovforslaget afgrænses til trossamfund, som er registreret som anerkendt efter trossamfundsloven, og folkekirken. Der var tidligere lagt op til, at lovforslaget skulle omfatte trossamfund, uanset om trossamfundet var registreret som anerkendt eller ej.

Det fastsættes, at det ikke vil være strafbart at billige utilbørlig behandling af skrifter med væsentlig religiøs betydning for et anerkendt trossamfund.- Det ændrer ikke ved, at det er fuldstændig principielt forkert at begrænse frihedsrettighederne i et moderne og oplyst samfund. Det er det, man gør her.Hun peger på en ting, hun kalder"et kæmpe stort problem". headtopics.com

Han mener ikke, at Danmark være i liga med nogle af"verdens lande på den her jord, som yder religion en særbeskyttelse". I forhold til den kunstneriske frihed ser dog Martin Lidegaard gerne, at det kommer til at stå ”endnu mere krystalklart”, at intentionen ikke er at ramme ”helt almindelig kunst”.- Vi er stadig imod, siger hun og tilføjer:

