Ny efterlysning i voldtægtssagen: Damecykel i søgelyset

Nordjyllands Politi kæmper fortsat med at få identificeret den mand, som de mener, står bag en voldtægt og et voldtægtsforsøg 20. oktober i Aalborg.Denne gang hører politiet gerne fra borgere i Nordjylland, der har set en rød damecykel af mærket SCO. De mener, at den mulige voldtægtsmand har kørt på cyklen flere steder i Aalborg-området efter voldtægten og voldtægtsforsøget fredag 20. oktober.

»Vi er interesseret i at få fastslået den mistænktes færden ret præcist, da det kan kaste flere spor af sig – spor, som fører til, at vi får ham identificeret og selvfølgelig pågrebet. Derfor koncentrerer vi nu en del af vores efterforskningsarbejdet omkring denne damecykel,« udtaler efterforskningsleder og politikommissær Carsten Straszek i en pressemeddelelse.

