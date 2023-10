Ny bog om medledelse: Når teamet er chef

»Det går jo ikke med den eksisterende model. Det er den korte version. Jeg har skrevet den her bog, fordi jeg på egen krop har mærket, hvor mange dysfunktioner der er i den eksisterende organisationsform. De problemer, vi har i dag, kalder på andre løsninger, og jeg har et bud på sådan en.«

Sådan lyder det fra Mette Aagaard, der er ekspert og rådgiver i medledelse og netop har udgivet bogen Medledelse – Når teamet er chef på Djøfs Forlag. Hun har gennem de seneste 30 år arbejdet med organisationsforandring og ledelsesudvikling i både det private og offentlige, og på cv’et har hun bl.a. en titel som corporate vice president i Novo Nordisk og global HR-direktør i arkitektvirksomheden BIG.

»Jeg har som leder selv prøvet at skrue på de knapper, der nu er tilgængelige, når man bevæger sig inden for det regime, som en traditionel hierarkisk organisation er, men jeg så de samme problemer komme op til overfladen igen og igen,« fortæller hun om baggrunden for, at hun blev sporet ind på medledelse som erstatning for den traditionelle ledelses- og organisationsmodel. headtopics.com

»Jeg er dybt bekymret over den udvikling, der er på arbejdsmarkedet lige nu. Det er for hårdt for mange at være der. Folk får stress, går på pension så hurtigt som overhovedet muligt, og de unge vægrer sig ved at gå ind på arbejdsmarkedet,« oplever forfatteren, der med sin nye håndbog i medledelse håber at kunne få vendt skuden, så der kommer større trivsel på de danske arbejdspladser.

Bogen gennemgår seks principper for medledelse og en værktøjskasse til dem, der selv vil i gang. Desuden deler flere danske virksomheder – blandt andre Danfoss eSteering – deres erfaringer med medledelse. headtopics.com

