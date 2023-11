Ny 112-applikation filtrerer baggrundsstøj fra for bedre samtaler

Over sommeren har Hovedstadens Beredskab fået ny telefoncentral og ny 112-applikation. Som noget nyt kan baggrundsstøjen filtreres fra, så tale bliver mere tydelig og forståelig. Illustration: Hovedstadens Beredskab. Der er forbavsende stille, når man går rundt på alarmcentralen i Valby i København, hvor Hovedstadens Beredskab hver dag håndterer omkring 1.000 opkald i døgnet. Ved indgangen mødes man af lyden af rislende vand fra en lodret væg med et indbygget vandfald.

I det modsatte hjørne af storrumskontoret hænger en øre-formet LED-kæde, der skifter farve fra grøn til gul og rød, hvis lydniveauet stiger. Da Ingeniøren besøger alarmcentralen, lyser øret konstant grønt. Det er herfra, alle 112-opkald i hovedstaden havner i første omgang, hvorefter opkaldene screenes og viderestilles til enten politi, beredskab eller den præhospitale indsats.»Babygråd, skrig på grund af smerte eller feberkrampe, trafikstøj, musik fra nattelivet. Det er alle typer baggrundsstøj, vi møder, når borgerne ringer 112. Nogle gange kan støjen være decideret farlig for operatørerne, på grund af det høje lydniveau, mens det andre gange gør det besværligt at gennemføre en samtale og hurtigt foretage de rigtige beslutninger,« fortæller Christian Falberg Goth, it-chef hos Hovedstadens Beredskab. Nu har 112-operatørerne fået hjælp af kunstig intelligens i form af en lille applikation, kaldet Sharpi, der automatisk filtrerer baggrundsstøjen fr

:

