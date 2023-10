Nu skal Al Pacino betale børnepenge til 54 år yngre kæreste

Nu har den 83-årige skuespiller og den 29-årige producer landet en aftale om forældremyndigheden over deres lille Roman – og den inkluderer et »generøst« børnebidrag., der har set retsafgørelsen i parrets forældremyndighedssag.Noor Alfallah delte i april dette billede med hende og Al Pacino på Instagram, men ellers har hun været tavs om forholdet.

Derfra skulle der dog ikke gå længe, før Noor Alfallah i september søgte om den fulde eller som minimum den delte forældremyndighed over den nyfødte søn. Kort efter Noor Alfallahs søgsmål til retten i Los Angeles forsikrede en repræsentant for Al Pacino dog overfor Daily Mail, at den 83-årige 'Godfather'-skuespiller og den 29-årige producerkæreste stadig var sammen.

I ansøgningen om forældremyndigheden fremgik det, at Noor Alfallah – udover forældremyndigheden – også skulle sikres 'forsørgelse' af Roman. Al Pacino derimod skulle have »rimeligt samvær« med sønnen, ligesom han også skulle betale omkostningerne i forbindelse med sagen.Men selvom flere af detaljerne i spørgsmålene om forældremyndighed, visitation og børnebidrag ikke er blevet offentliggjort, så står det altså klart, at Al Pacino og Noor Alfallah er blevet enige om en aftale. headtopics.com

Sønnen Roman er Noor Alfallahs første barn. Hun er tidligere blevet kædet romantisk sammen med den 80-årige Rolling Stones-forsanger Mick Jagger. Den Oscar-vindende amerikanske skuespiller Al Pacino har den fem måneder gamle søn Roman med produceren Noor Alfallah. Nu er parret blevet enige om, hvordan de deles om sønnen.Den amerikanske Oscar-vinder har også den 34-årige datter Julie med skuespillerlærerinden Jan Tarrant.

