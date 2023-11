Nu reagerer familien: 'Vi er knuste'

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.Afdøde Matthew Perrys familie giver nu lyd fra sig for første gang i kølvandet på skuespillerens tragiske død.TMZ'Vi er knuste over det tragiske tab af vores elskede søn og bror.

Familien tæller blandt andre Perrys far, John Bennett Perry, der selv er skuespiller, hans mor, Suzanne Morrisson, samt hans stedfar siden Matthew Perry var knægt, Keith Morrisson.TMZ fortæller, at Matthew Perrys forældre - trods skilsmissen - altid har bevaret et fint forhold til hinanden. headtopics.com

Matthew Perry var angiveligt ikke særligt tæt med sin biologiske far, John, som han dog så af og til. Senest for et par uger siden, hvor Perry lagde et billede af sig selv og faderen med et glas sodavand i hånden op på Instagram. viser, hvordan både mor, far og papfar få timer efter nyheden om det forfærdelige dødsfald hastede til Perrys hjem i Pacific Palisades i Los Angeles, hvor han havde en fin udsigt ud over byen.

De så selvsagt alle rystede ud, da fotografer fangede dem i og udenfor bilen, inden de gik ind i Matthew Perrys imponerende hjem.

