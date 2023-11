Nu ligger de helt lige: Tangerer rekorden

I hvert fald nok til, at en tilfreds, men ikke just overstadig Thomas Treo tildelte rullestolene, som han kalder dem,At de gamle legender kan endnu, mener briterne tilsyneladende også.

I hvert fald har Mick Jagger og co. i denne uge indtaget den eftertragtede førsteplads på albumhitlisten i Storbritannien, og det sender dem op i en eksklusiv liga. De tangerer således rekorden for flest studieindspillede albums på førstepladsen på hitlisten gennem tiden.

'Hackney Diamonds', der er gruppens første studieudgivelse i 18 år, er The Rolling Stones' 11. studiealbum på førstepladsen. Dermed deler de nu æren af at have flest førstepladser med ikonerne Bruce Springsteen og The Beatles.Tæller man live-albums, genudgivelser og greatest hits-albums med, så topper The Beatles listen solo med 16 styk.Man kan vist roligt konstatere, at der ikke længere bliver solgt albums i samme antal som for bare 10 år siden. headtopics.com

Der skal således ikke mere end 72.200 solgte enheder til for at ligge nummer et i Storbritannien, og det antal er endda mere end de øvrige fire kunstnere i top 5 har solgt tilsammen. The Rolling Stones blev dannet i begyndelsen af 1960'erne og har haft otte nummer et singler i Storbritannien, inklusive '(I Can't Get No) Satisfaction', 'Paint It, Black' og 'Honky Tonk Women'.

The Beatles, som The Rolling Stones nu deler rekord med, udgiver også snart en ny sang, som Paul McCartney og Ringo Starr har færdiggjort.

