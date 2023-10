Nu forklarer superstjerne: Derfor forlod jeg Hollywood

Hun har spillet med i 'Top Gun', hun brød bredt i gennem i 1989 i 'Da Harry mødte Sally' og har brilleret i kendte film som 'Søvnløs i Seattle', 'City of Angels', 'You've Got Mail', 'En skønne dag' med flere.

Men i 2015 var det pludselig slut, efter Meg Ryan havde haft sin instruktørdebut med filmen 'Ithaca',.Det sker med filmen 'What Happens Later', som hun både har været med til at skrive, har instrueret og spiller hovedrollen i - i øvrigt sammen med 'X Files'-profilen David Duchovny.

Sådan så det ud i 1989, da Harry mødte Sally - filmens titel. Medspiller dengang var Billy Crystal. Pr FotoI den tid væk, stjernen har været væk fra det hvide lærred, har hun fokuseret på at bruge tid med sin søn Jack, 31, som Ryan har med eksmanden Dennis Quaid, og Daisy, 18, som hun adopterede i 2006.Hun kalder således produktionen af sin nye film for 'magisk'.- Det kom til mig under lockdown (i forbindelse med coronapandemien, red.). headtopics.com

