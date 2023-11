Nu eksploderer regningen for Lynetteholmen igen: Bliver knap en halv milliard kroner dyrere

Helt konkret vil byggeriet af næste fase af den kunstige halvø koste 437 millioner kroner mere end først budgetteret.I forbindelse med udbudsprocessen på fase 2 af selve anlægget af Lynetteholmen blev regningen vurderet til at være 1.588 millioner kroner.9. oktober 2021: B.T.

5. februar 2022: B.T. skriver, at både Benny Engelbrecht og den tidligere transportminister Ole Birk Olesen erkender, at det langtfra er sikkert, at salg af byggegrunde på Lynetteholmen vil kunne finansiere en ny østlig ringvej, der skal føre trafikken uden om København. Det var ellers en del af det oprindelige projekt, som det blev præsenteret for offentligheden i oktober 2018.

»Grunden til fordyrelsen af fase 2 er primært, at By & Havn ligesom resten af verden har oplevet stigende priser i bygge- og anlægsbranchen, herunder øgede udgifter til lønninger, brændstof og nye arbejdsgange i anlæg af fase 2,« siger han.Anlæggelsen af Lynetteholmens ydre omrids – den såkaldte perimeter, der billedlig talt kan ses som kanten på et gigantisk badekar – er opdelt i to faser. headtopics.com

»Vi forventer fortsat, at indtægterne fra jordmodtagelse kan dække udgifterne til anlægget af Lynetteholm, så skatteborgerne ikke skal betale for anlæg af halvø og stormflodssikring,« siger udviklingsdirektøren og tilføjer:»Det er samme model, som vi har haft for opfyldet i ydre Nordhavn, som også er betalt af indtægterne fra jordmodtagelse og altså ikke af skatteborgerne.

Hvor sikker er du på, at indtægterne for jordmodtagelse til Lynetteholmen vil stige på samme måde, så det dækker de ekstra mange millioner, det nu vil koste at bygge anlægget?

