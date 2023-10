Novos populære slankemiddel viser ikke tegn på øget kræftrisiko

Der er ikke dokumentation for, at Novo Nordisks mest populære midler, slankemidlet Wegovy og diabetesmidlet Ozempic, øger risikoen for kræft.EMA rejste i juni et såkaldt sikkerhedssignal for midlerne, som er en ny observation, der giver mistanke om, at der kan være en sammenhæng mellem et lægemiddel og en bivirkning.

Det skete på baggrund af et studie, der tydede på, at det aktive stof semaglutid kunne øge risikoen for skjoldbruskkirtelkræft hos patienter med type 2-diabetes.Ifølge ham havde virksomheden ikke selv fundet tegn på en øget risiko for skjoldbruskkirtelkræft i mennesker.Derfor har den amerikanske fødevare- og lægemiddelstyrelse (FDA) givet Wegovy en såkaldt"black box warning".

Vækstraterne for både Wegovy og Ozempic har været så voldsomme, at Novo Nordisk har haft svært ved at følge med efterspørgslen i den seneste tid. Regnskabet for andet kvartal viste, at salget af førstnævnte var mere end seksdoblet til 7,5 milliarder kroner.Alene i andet kvartal voksede salget af Ozempic med knap 60 procent til 22,1 milliard kroner. headtopics.com

Det var medvirkende til, at Novo Nordisk i august kunne præsentere et samlet overskud på 19,4 milliarder kroner i andet kvartal. Det svarer til en vækst på 46 procent.

