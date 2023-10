Der er ikke dokumentation for, at Novo Nordisks mest populære midler, slankemidlet Wegovy og diabetesmidlet Ozempic, øger risikoen for kræft.EMA rejste i juni et såkaldt sikkerhedssignal for midlerne.

Det skete på baggrund af et studie, der tydede på, at det aktive stof semaglutid kunne øge risikoen for skjoldbruskkirtelkræft hos patienter med type 2-diabetes.Ifølge ham havde virksomheden ikke selv fundet tegn på en øget risiko for skjoldbruskkirtelkræft i mennesker.

