Novo Nordisk buldrer frem: Tjener vildt milliardbeløb

Opjusteringen for en halv måned siden skyldes højere forventninger til salgsvolumen af fedme- og diabetesmidlet Ozempic i USA, samt brutto-til-netto salgsjusteringer for Ozempic og Wegovy i USA.Succesen skyldes især det store salg af deres GLP-1 midler, herunder diabetesmidlet Ozempic og fedmemidlet Wegovy, som har taget verden med storm.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EKSTRABLADET: (LÆS)Voldsom video: 'X Factor'-stjerne i vildt overfaldLæs mere her

Kilde: EkstraBladet | Læs mere ⮕

TV2NORD: Forældreformand modsiger dørmænd i Jomfru Ane Gade – genkender ikke billedet af 'næsvise' forældreKlik og læs mere

Kilde: TV2Nord | Læs mere ⮕

TV2NORD: Holdkammerater jubler over Mikkel Hansens comebackKlik og læs mere

Kilde: TV2Nord | Læs mere ⮕

TVMIDTVEST: Sponsor har smidt 750.000 i konkurs-projekt: - Det er på godt jysk trælsLæs mere her

Kilde: tvmidtvest | Læs mere ⮕

EKSTRABLADET: Voldsom sag: Kat skudt syv gange i hovedet med luftgeværLæs mere her

Kilde: EkstraBladet | Læs mere ⮕

TV2NORD: Gerningsmand truede med jagtgevær: Nu offentliggør politi billeder i hjemmerøveri-sagKlik og læs mere

Kilde: TV2Nord | Læs mere ⮕