Norge sender officerer til international maritim koalitionsstyrke

For at sikre den civile skibsfart i Det Røde Hav vil Norge sende 10 officerer afsted til den internationale maritime koalitionsstyrke Combined Maritime Forces (CMF). Det skriver det norske udenrigsministerium i en pressemeddelelse.Norges udenrigsminister, Bjørn Aril Gram, siger i pressemeddelelsen, at Norge har unikke kompetencer indenfor maritime operationer. Han siger også, at det kan komme på tale at Norge bidrager yderligere.





