Nordnet: Denne danske fodboldaktie tager guldet på aktiemarkedet

Brøndbys Kevin Tshiembe i aktion under superligakampen mellem Brøndby og FC Nordsjælland på Brøndby Stadion i Brøndby, søndag den 29. oktober 2023. (Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix)Brøndby-aktien nemlig den af de danske fodboldaktier, der er steget mest. Her kan du se de seneste tre måneders afkast for de danske fodboldaktier:efter 13 spillerunder.

Zoomer man en smule ud og kigger på kursudviklingen over de seneste fem år, er Brøndby-aktien da også gået tilbage med 22,2 pct.

Stemmen kan afsløre denne sygdomLæs mere her Læs mere ⮕

Jacob presser snesevis af hudorme på en gang med denne effektive metodeVil du af med dine hudorme på næsen? Så har 23-årige Jacob Acosta en metode: Pres så hårdt du kan med hænderne op i dine næsebor og voila, så skyder hudormene op som padehatte. Læs mere ⮕

Medie: Gaza i total kaosLæs mere her Læs mere ⮕

Dansk stjerne efter sammenbrud: Min fejlLæs mere her Læs mere ⮕

Det koster 20: Og så kan du se våde, frosne og halvnøgne kroppeKlik og læs mere Læs mere ⮕

Glad skuespiller afslører: Har fundet sammen med ekskæresten igenLæs mere her Læs mere ⮕