Foto: HybelByggefirmaet har siden start haft fokus på at skabe personlige hjem med individuelle løsninger.

- Det havde stor betydning for os, at snakken tog afsæt i vores egne ideer og tegninger. For at skabe et personligt hjem ønskede vi bl.a. at lave en indbygget bogreol, som skulle danne grundstenen for køkkenalrummet, fortæller parret Kasper og Kirstine, som har bygget hus med Hybel.- Vores kunder vil hellere udnytte kvadratmeterne godt, og så oplever vi også, at mange ønsker at sætte deres eget præg på deres hus.

Hybel har hundredvis af gode plantegninger, du kan gå på opdagelse i, og det koster ikke ekstra at få specialtegnet din helt egen. De unikke løsninger kan være alt fra et integreret reolsystem i stuen til en hyggelig udsigtsplads i køkkenet eller en stilfuld serveringsbar. headtopics.com

- Sådan en løsning er hverken besværlig eller meget dyr at lave, men den giver bare en helt særlig form for hygge til et ellers ret stilrent typehus. Hvis man har en idé eller et ønske, kan man lige så godt tænke det ind i indretningen fra start. Det gør det meget mere lækkert!I det hele taget har Louise og teamet hos Hybel oplevet, at kunderne har brugt mere tid på at tænke over, hvordan deres hus skal fungere i hverdagen.

- Det kan også være at skabe rum med flere funktioner, så man eksempelvis kan bruge det som multirum, når børnene er små, og som krearum/kontor, når de bliver lidt større. Det handler om at tænke smart og fremtidssikret i tæt dialog med kunden, siger Louise.Få hjælp til at vælge den rigtige grund. headtopics.com

