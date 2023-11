Nordjyske mener: Topchef strøg efter knap tre måneder og har efterladt sig en seriøs presbold

Så længe sad Lise Thorsen i stolen som Aalborg Kommunes nye stadsarkitekt, før hun i begyndelsen af forrige uge kunne kalde sig forhenværende.

Det letteste i den situation er at ryste på hovedet og kritisere kommunen for ikke at have gjort sit forarbejde godt nok. Og samtidig har der ikke mindst på de sociale medier været kritik af, at den nu tidligere stadsarkitekt drager af sted fra Nordjylland med uforrettet sag og tre måneders løn i bagagen.Men problemet er ikke, at et ansættelsesforhold afbrydes efter kort tid.

Det egentlige problem består i, at Aalborg Kommune nu fortsat efter to år står uden en stadsarkitekt, efter at Peder Baltzer Nielsen stoppede i 2021 på baggrund af sagen om de omdiskuterede udbygningsaftaler. headtopics.com

Han har gennem årene haft en holdning til byens udtryk og samtidig haft den pondus, der skal til, så diverse bygherrer ikke bare har haft mulighed for at køre løs efter egen lyst. Med uforløste byggeplaner på Spritten, flere etaper i vente på Stigsborg, et nyt stort universitetskvarter og hele området omkring det nye sygehus blot for at nævne nogle eksempler er der i den grad brug for en ny stadsarkitekt, der kan føre den markante linje fra tidligere videre.

Liveblog: Aalborg Håndbold jagter 11 på stribe i BrøndbyNordjyske er på plads i Brøndby Hallen, når Aalborg Håndbold skal forsøge at hente den 11. ligasejr på stribe mod Nordsjælland Håndbold Læs mere ⮕

Få overblikket: Nyt Aalborg Universitetshospital er langt fra det eneste milliard-byggeri, der går over budgetDer er sat milliarder af - alligevel stikker budgetoverskridelserne helt af. Det har fået konsekvenser Læs mere ⮕

Politiet frigiver nye billeder af mulig gerningsmand: Han er nu set i det centrale AalborgHan cykler blandt andet i området omkring Frederikstorv og gennem Ø-gadekvarteret Læs mere ⮕

Aalborg presses i Nordsjælland men forlænger sejrsstimeNordsjælland kæmpede godt mod Aalborg, men i anden halvleg stak storfavoritten af og tog 11. ligasejr i træk. Læs mere ⮕

Tyndt Aalborg-hold udbygger vild stime - men måtte slide for sejrKlik og læs mere Læs mere ⮕

Mangemillionær vil åbne kæde i Aalborg: - De andre er kedeligeMagnus Kjøller er ikke bange for at udfordre de etablerede aktører på markedet Læs mere ⮕