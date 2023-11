Nordjyske elever finder nye arter af mikrodyr

Det er en millimeter langt og har hoved og klør. Det mikroskopiske bjørnedyr er stadig en gåde for videnskaben. Og nu er hidtil ukendte arter af det lillebitte væsen dukket op på dansk jord.

Faktisk er det skoleelever fra hele Danmark, som har været på jagt efter nye mikroskopiske dyr i skovbunden. Som en del af Masseeksperiment 2023, den hidtil største kortlægning af mikrolivet i den danske natur, har 30.000 elever fra grundskolen og gymnasier indsamlet mikroliv fra mosser, nåleskov, løvskov, parker og på kirkegårde.

Og resultatet er opsigtvækkende. Eleverne har nemlig fundet fem nye arter af bjørnedyr - alle af slægten Milnesium.To af de nye arter er fundet af nordjyske elever fra Farsø Skole i Vesthimmerland og Rosendalskolen i Mariagerfjord. headtopics.com

- Fundene er en stor og glædelig overraskelse både for os og for eksperter i udlandet, langt bedre, end vi havde turdet håbe på. I kraft af det store antal elever, der har deltaget, har vi nu fået unikke data i kæmpeskala, der belyser det oversete mikroliv i den danske natur, siger Anders P. Tøttrup, forskningsleder på Statens Naturhistoriske Museum, som undersøger elevernes indsendte prøver.

Forskerne ved på forhånd meget lidt om bjørnedyrenes udbredelse og diversitet i Danmark. De lever både i havvand, ferskvand, i jorden og i mosser og laver. På baggrund af elevernes undersøgelse, som er verdens hidtil største, formoder man nu, at der herhjemme findes cirka 50 - 100 landlevende arter af de specielle dyr. headtopics.com

Nordjyske mener: Topchef strøg efter knap tre måneder og har efterladt sig en seriøs presboldStore byggeprojekter er på vej i Aalborg, og derfor er det vigtigt, at kommunen denne gang finder den rigtige person til jobbet som stadsarkitekt Læs mere ⮕

Nordjyske nybyggere vil have skræddersyede hjemByggelysten er atter begyndt at blomstre blandt nordjyderne, men kravene til drømmeboligen har ændret sig. Hvor det tidligere var antallet af kvadratmeter, der battede, oplever byggefirmaet Hybel nu, at unikke løsninger står øverst på ønskelisten. Læs mere ⮕

Nu er penslerne fundet frem: 1000Fryd skal reddesKlik og læs mere Læs mere ⮕

Frederik var først hjemme klokken fire om morgenen efter uheld med skrotskibKlik og læs mere Læs mere ⮕

Niels indgik en klar aftale: Tre år senere kræver staten over 200.000 kr. tilbageKlik og læs mere Læs mere ⮕

Landmand raser over staten efter tilbagerulning af aftaleKlik og læs mere Læs mere ⮕