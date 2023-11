Nordjysk fabrik flytter produktion til Fyn - koster arbejdspladser

- Vi flytter hele produktionen af sild til Nyborg, mens vi beholder produktion af stegte sild, fiskefrikadeller, kaviar og paté i Aalbæk, siger direktør Michael Møller Jensen, Tenax Sild.Han understreger, at ændringen er en del af en proces for at få virksomheden tilbage på sporet, efter regnskabet viser ubalance mellem Tenax Silds kostpriser og salgspriser.

Michael Møller Jensen lægger ikke skjul på, at det kommer til at koste arbejdspladser i det nordjyske, når produktionen ændres, men direktøren understreger, at man forsøger at finde løsninger ved naturlig afgang og mindre brug af vikartimer.

- Vi har i dag omkring ti ansatte, der arbejder direkte med sildeproduktionen, men jeg har endnu ikke tal på, hvordan det kommer til at påvirke antallet af ansatte i løbet af næste år, siger Michael Møller Jensen.

Tenax Sild A/S producerer sild som ’Lykkeberg 1899’, ’Fiskemandens’ og ’Skagen’, ligesom der forarbejdes andre fiskespecialiteter som fiskefrikadeller, fiskepatéer, kaviar af stenbiderrogn og ørredrogn.

