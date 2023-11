Nordjyder holder vejret: - Vi er solidariske med de dyr, som gisper efter ilt

Søndag holdt flere nordjyder vejret i 30 sekunder til den landsdækkende demonstration ”Danmark holder vejret”.

- Fjordene er jo hårdt ramt af iltsvind. Det er selvfølgelig nogle forskellige områder i fjordene. Limfjorden er jo stor, men også i Mariagerfjord har det været slemt med iltsvind i år, fortæller Thorkild Kjeldsen, som er næstformand i Naturfredningsforeningen i Aalborg. I et notat fra Miljøministeriet og Miljøstyrelsen hedder det, at der om året på landsplan udledes godt 55.000 tons kvælstof til de såkaldte kystvande.

- Det gør vi så samtidig med, at vi er solidariske med de dyr, som gisper efter ilt, lyder det fra Thorkild Kjeldsen. I Aalborg deltog borgmester Lasse Frimand Jensen (A) blandt andet også for at holde en kort tale og sætte demonstrationen i gang. headtopics.com

På trods af det dårlige vejr mødte cirka 32 personer alligevel op til markeringen på Toldbod Plads i Aalborg. - Jeg interesserer mig for miljøet og vandet, og jeg synes, at det er vigtigt at støtte op om sådan nogle arrangementer. I flere år har Ivan Faarkrog og hans kone fisket ved Skive, men på det seneste har de kunnet se, hvordan livet i fjordene er forsvundet.

