Nordic Waste konkurs efter jordbjerg bevæger sig mod Ølst

En banebrydende teknologi og et væksteventyr er på rekordtid forvandlet til noget ganske andet, efter at Nordic Wastes jordbjerg begyndte sin bevægelse mod Ølst. "Vi giver jorden nyt liv", lød sloganet fra den fejrede miljøbehandlingsvirksomhed Nordic Waste, indtil selskabet mandag officielt blev erklæret konkurs af Retten i Randers.

På bare få måneder har miljøhelten indtaget skurkerollen, vækstvirksomheden er erklæret konkurs, og sloganet har vist sin ildevarslende karakter, mens virksomhedens jord fortsætter sin bevægelse mod landsbyen Ølst. For mens virksomheden i dag møder skarp kritik for såvel forholdene på adressen ved Ølst såvel som på reaktionen på krisen, blev Nordic Wastes teknologi indtil for ganske nylig fremhævet som et positivt eksempel for erhvervslivet, blandt andet her i spalterne





