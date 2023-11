Niklas' hjerte sætter en stopper for cykelkarrieren: - Jeg har grædt mange tårer over det

Men i juli 2023 skete der pludselig noget på en træningstur, som skulle vise sig at få store konsekvenser for Niklas Egs karrieredrømme. Men der var noget uforklarligt ved de høje tal på pulsmåleren, som Niklas Eg i dag fortsat venter på at få nærmere undersøgt.

Den toårige kontrakt med Uno-X udløber ved årsskiftet. Uvisheden om hjerteproblemerne har gjort det umuligt for Niklas Eg og holdet at forlænge samarbejdet.Beslutningen om at stoppe, føler han, er blevet truffet for ham - ikke af egen fri vilje.

Det har tvunget ham til at overveje, hvem Niklas Eg er, når han ikke længere kan kalde sig professionel cykelrytter. Men når kontrakten med Uno-X om et par måneder udløber, er der stadig én ting, private Niklas ikke kan undvære.

