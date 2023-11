Niels Lunde: Mads Nippers sene erkendelse er en dyr, men nyttig lære for os alle

Mads Nipper, topchef i Ørsted, offentliggjorde et elendigt regnskab onsdag. Arkivfoto: Emilie Lærke/Ritzau Scanpix

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BORSENDK: Niels Lunde: Mads Nippers sene erkendelse er en dyr, men nyttig lære for os alleNiels Lunde: Mads Nippers sene erkendelse er en dyr, men nyttig lære for os alle

Kilde: borsendk | Læs mere ⮕

DRNYHEDER: Mads isolerede sig totalt i fem år: 'Jeg kan stadig føle mig som en alien'Mads fik hjælp af særligt socialt tilbud - nu belønnes det med Kronprinsparrets Sociale Stjernedryspris.

Kilde: DRNyheder | Læs mere ⮕

DRNYHEDER: Ørsted dropper kæmpeprojekter og taber milliarder: 'Det her kommer vi aldrig til at gøre igen'Topchef Mads Nipper mener, at det må være op til andre, om han er den rette mand på posten.

Kilde: DRNyheder | Læs mere ⮕

BORSENDK: Niels Lunde: Mads Nippers sene erkendelse er en dyr, men nyttig lære for os alleNiels Lunde: Mads Nippers sene erkendelse er en dyr, men nyttig lære for os alle

Kilde: borsendk | Læs mere ⮕

DRNYHEDER: Ørsted dropper kæmpeprojekter og taber milliarder: 'Det her kommer vi aldrig til at gøre igen'Topchef Mads Nipper mener, at det må være op til andre, om han er den rette mand på posten.

Kilde: DRNyheder | Læs mere ⮕