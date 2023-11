Nicolas Bro taler for første gang ud om alkoholmisbrug: 'Jeg var en festabe'

Nicolas Bro slentrede rundt i Københavns gader i de sene timer, hvor han ofte endte på røgfyldte bodegaer.På trods af det mødte han tit folk på barerne, der kunne dele intime detaljer om ham, selvom han ikke kunne genkende deres ansigter.

Han gik så meget alene i byen over to år, at han beskriver perioden som en ‘spøgelseslignende tilstand’.Morgenen efter en af de mange drukture fandt Nicolas Bros kone ham bevidstløs bag hoveddøren med en bunke halvspiste burgere.Nicolas Bro havde sit første møde alkohol, da han som 13-årige bællede en flaske kirsebærvin sammen med en kammerat.

Den reaktion skræmte ham, og han tolkede det som om, hun var ligeglad med, at han igen havde været på druk.Han holdt løftet troligt, men præcis et år senere fandt han sig selv til en afslutningsfest med en øl i hånden, som han endelig måtte drikke.

»Jeg stod til festen med øllen i hånden og tænkte ‘nej, fandme nej’. Den beslutning reddede mit ægteskab,« sagde Nicolas Bro.

