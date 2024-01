Nicolai Højgaard inviteret til The Masters

Den 22-årige dansker Nicolai Højgaard er blevet inviteret til The Masters golfturnering i USA som følge af sin placering som nummer 50 på verdensranglisten. Han bliver den første dansker til at deltage siden 2019. Tidligere deltagere inkluderer Thomas Bjørn, Anders Hansen, Søren Hansen, Søren Kjeldsen, Thorbjørn Olesen og Lucas Bjerregaard.





