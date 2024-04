Ni personer døde og 50 savnet efter jordskælv i Taiwan

Ni personer har indtil videre mistet livet, over 900 er såret og 50 personer er meldt savnet efter jordskælvet, der efter sigende kunne mærkes helt ovre i den kinesiske by Shanghai. Som dagen er skredet frem, er redningsarbejdet ligeså. Civile er blevet hjulpet ud af sammenstyrtede huse og redningshold arbejder på højtryk flere steder. Men et mysterie har bredt sig i de tawainesiske medier, fortæller Alexander Sjöberg, Berlingskes Asienkorrespondent i Taiwan.

Fire busser med omkring 50 mennesker i, skulle efter sigende være forsvundet. Myndighederne har hvert fald mistet kontakten til dem, skriver Reuters. - Der er et mysterie om fire busser, der skulle befinde sig i nationalparken Taroko, som man ikke kan opnå kontakt med, fortæller Alexander Sjöber

