NHL-danskere viser sig frem i verdens bedste ishockeyliga | Seneste sport

Oliver Bjorkstrand spillede en solid første periode med mål og assist i en NHL-kamp mod landsmand Frederik Andersen i kampen mellem Seattle Kraken og Carolina Hurricanes. (Foto: © James Guillory, Ritzau Scanpix)I danskermødet mellem Oliver Bjorkstrand for Seattle Kraken og Frederik Andersen med Carolina Hurricanes scorede og lagde førstnævnte op til et mål.

Hvis Fenerbahce kan slå Ludogorets, som man gjorde torsdag, mens FCN også vinder, vil Ludogorets kun kunne komme a point med FCN på andenpladsen i gruppen. I så fald vil indbyrdes kampe blive afgørende. Her vandt FCN 7-1 hjemme over Ludogorets.Torsdag aften vandt KÍ Klaksvík nemlig 3-0 mod Olimpija Ljubljana i Conference Leagues gruppespil.

Danskeren, der er nummer ti på verdensranglisten, tabte i to sæt med cifrene 13-21 og 13-21 til kinesiske Shi Yuqi, der er nummer syv i verden. Karantænen på ti måneder betyder, at Sandro Tonali dermed ikke kan blive udtaget til Italiens EM-trup næste år, hvis landsholdet kvalificerer sig til slutrunden. headtopics.com

Inden Niels Holst-Sørensen bevægede sig ind på sportens kontorgange, var han atletikudøver og vandt blandt andet EM-guld i 1946 på 400-meter distancen, ligesom han vandt 18 danske mesterskaber på 800-meter distancen.Det ændrer dog ikke på, at landsholdet torsdag faldt en enkelt placering på Det Internationale Fodboldforbunds nyeste verdensrangliste, hvor danskerne nu er nummer 19.

Det 19-årige baskettalent blev noteret for 15 point. Den 220 centimeter høje Wembanyama anses af flere iagttagere for at være så særlig en basketballspiller, at man kun ser én af hans slags i hver generation. headtopics.com

Sejren bringer pariserne op på seks point, hvilket er nok til førstepladsen. Der er to point ned til Dortmund, der var på besøg hos Newcastle og tog en 1-0-sejr med hjem. Newcastle har ligesom Dortmund fire point. AC Milan har to.Dansk-engelske Matt O'Riley markerede sig onsdag i Champions League med en knivskarp assist, da Celtic spillede 2-2 med Atlético Madrid på hjemmebane.

