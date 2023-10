Newcastle-træner overvejer at bruge bettingdømte Tonali

Newcastle-spilleren Sandro Tonali har overtrådt reglerne om at spille på fodboldkampe, mens han optrådte for AC Milan i Italien. Det har Tonali modtaget en straf for i Italien, men det forhindrer ham måske ikke i at spille en ligakamp i England lørdag.Der er en stor chance for, at Sandro Tonali kan komme i spil for Newcastle i lørdagens kamp i Premier League ude mod Wolverhampton.

Det siger Newcastle-træner Eddie Howe fredag, selv om Tonali torsdag blev idømt en karantæne på ti måneder af italienske myndigheder for at have brudt bettingreglerne. Det Italienske Fodboldforbund (FIGC) meddelte torsdag, at den 23-årige italienske landsholdsspiller er suspenderet fra alle fodboldaktiviteter i ti måneder.

Men Newcastle har ikke modtaget besked fra Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) eller Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) om sagen. - Vi har hørt nyheden og spekulationerne. Men vi har ikke hørt noget fra de italienske myndigheder indtil nu, så vi er i et slags limbo og venter på en officiel udmelding, siger Howe ifølge AFP.- Der er en stor chance for, at han kan være til rådighed for os. Der skal ske nogle ting, inden karantænen træder i kraft, lyder det fra Howe. headtopics.com

Tonalis brud på bettingreglerne ærgrer Newcastle-træneren, som godt ved, at han nok kommer til at undvære den italienske midtbanespiller i lang tid. - Man træffer en beslutning på det tidspunkt med den viden, man har. Vi kunne virkelig godt lide ham som fodboldspiller.

- Vi havde ingen idé om, at det her overhovedet kunne ske, så selvfølgelig er vi frustrerede og skuffede over, at vi ikke kommer til at have en kvalitetsspiller til rådighed i en lang periode, siger Howe.

