New Delhis regering har tidligere forsøgt at finde løsninger til at mindske forureningen, herunder trafikrestriktioner og luftfiltreringstårne. Men i 2023 har de for første gang millioner årligt i vejrmodifikationsinitiativer. Mexico optrappede for nylig sin cloudseeding-indsats for at bekæmpe tørke og begyndte sit første program i, hvor de amerikanske forskere Vincent J. Schaefer og Irving Langmuir spredte tørispartikler i en sky, hvilket forårsagede iskrystaller og synligt snefald.

Siden da har den amerikanske regering iværksat cloudseeding-programmer, primært i vestlige stater som Med snesevis af lande og virksomheder, der nu tilbyder cloudseeding-tjenester, bør de politiske beslutningstagere udforme og håndhæve nye regler for vejrmodifikation. Denne teknologi har også vakt interesse i den private sfære. Vail Ski Resort i Colorado har brugt Western Weather Consultants til at placere generatorer på bjergtoppe for at fremkalde snefald, og der er snesevis af andre i drift i regione





