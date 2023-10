Nemlig.com melder ud om medarbejdere: Over 200 berørt af lukning

Varehuset blev åbnet 15. september sidste år.Nemlig.coms satsning i Jylland er ikke gået efter planen – og det får nu konsekvenser for en række medarbejdere.

Inden for de kommende måneder vil virksomhedens varelager i Aarhus lukke, og stedets i alt 218 medarbejdere kan således ikke fortsætte i de vante rammer. 170 af medarbejderne vil i stedet blive tilbudt en stilling i Nemlig.coms lager i Brøndby. Men tilbage står 48 personer, som vil blive fyret.I en pressemeddelelse tidligere torsdag meldte Nemlig.com, at størstedelen af deres Aarhus-ansatte ville blive tilbudt ny arbejdsplads i Brøndby:

»Vi vil også arbejde tæt sammen med HK og de omkringliggende virksomheder med henblik på at hjælpe de af vores medarbejdere, som fortsat ønsker at arbejde i Aarhus, godt videre i nye gode job i nærområdet,« siger Stefan Plenge og fortsætter og tilføjer: headtopics.com

»Vi vil blandt andet afholde jobmesser i vores varehus i Aarhus, hvor virksomheder fra lokalområdet kan komme og møde vores medarbejdere, så medarbejderne nemt kan komme i kontakt med nye potentielle arbejdsgivere.

»Vi er derfor kommet til den konklusion, at det vil tage væsentlig længere tid at opnå en volumen, der kan retfærdiggøre omkostningerne ved at drive vores nye varehus i Aarhus, hvorfor vi over de kommende måneder flytter pakningen af varerne tilbage til vores varehus i Brøndby,« siger Stefan Pleng. headtopics.com

Nemlig.com lukker kæmpelager i Aarhus et år efter åbningStørstedelen af stillingerne i Aarhus nedlægges, når Nemlig.com lukker sit store lager i byen. Læs mere ⮕

Efter et år: Nemlig.com lukker og slukker i AarhusLæs mere her Læs mere ⮕

Satsning holdt et år: Nemlig.com lukker sit lager i AarhusLæs mere her. Læs mere ⮕

For første gang i danmarkshistorien: To projekter i midt- og vestjylland får næsten 200 millionerLæs mere her Læs mere ⮕

Tusindvis går med uopdaget sygdom: Sådan spotter du denMellem 100-200.000 danskere kan uden at vide det være ramt af kronisk sygdom, der giver smerter og træthed Læs mere ⮕

Danske tweets er blevet mere negativePå årsdagen for Elon Musks overtagelse af X, der dengang hed Twitter, kaster en ny rapport lys over, hvordan platformen har forandret sig. Og det er ikke en positiv konklusion. Analysen viser nemlig, at tonen er blevet hårdere og mere negativ. Det skriver Markedsføring.dk. Læs mere ⮕