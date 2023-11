Nej til prisstigninger på offentlig kollektiv transport – gør regional kollektiv transport gratis for pensionister

Det er ikke rimeligt. Vi pensionister, der har bidraget til samfundet igennem et langt liv, kompenseres overhovedet ikke. Vore pensioner stiger ikke tilsvarende de nye priser. De udhules derimod, og vor velfærd forringes igen.Transportminister Thomas Danielsen fra Venstre er indtil videre helt kold over for alle indsigelser og protester fra pensionister og alle andre i Danmark. Han henviser bare til en arbejdsgruppe, der vil se på sagen.

Offentlig kollektiv transport skal være et kollektivt velfærdsgode for alle. Ikke cool business hvor de rejsende betragtes som kunder i butikken og ikke som passagerer. Vi opfordrer alle pensionister og alle andre i Danmark til at stå sammen og kræve, at regeringen dropper de bebudede takststigninger på kollektiv transport. Vi kræver også, at kollektiv transport regionalt gøres gratis for pensionister. Pengene dertil kan findes ved at droppe topskattelettelser og ved nedskæring på militær oprustning.Det koster penge at lave progressiv journalistik.

Arbejderen bringer gerne læserbreve, kommentarer og kronikker samt udtalelser fra organisationer og fagforeninger. Indhold i læserbreve, kommentarer og kronikker udtrykker alene skribentens egen holdning – ikke Arbejderens.

Et læserbrev kan være mellem 500 og 5000 anslag inklusive mellemrum. En kommentar må være på max. 7000 anslag og en kronik på 9000 anslag inklusive mellemrum.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DRNYHEDER: Danmarks Idrætsforbund vil nedtone konkurrencen i børneidræt: 'Vi skal være et frirum'DIF håber at kunne få flere børn til at dyrke idræt ved at fjerne nogle af konkurrenceelementerne.

Kilde: DRNyheder | Læs mere ⮕

VIDENSKAB.DK: Skjult potentiale for CO2-lagring: 20 procent af Danmarks træer overses i statistikkerneEn gruppe forskere fra Københavns Universitet har netop kortlagt alle træer, som vokser uden for skovene i Danmark.

Kilde: Videnskab.dk | Læs mere ⮕

VERSION2DK: Danmarks nye it-gigant holder hånden under kritisk infrastruktur: Vi får samfundet til at hænge sammenAeven er ny i klassen. Men med 1.400 medarbejdere og en omsætning på cirka 1.5 mia. kr. har de alligevel fra dag ét markeret sig som en sværvægter i den danske it-branche.

Kilde: version2dk | Læs mere ⮕

ARBEJDEREN: EU-modstandere advarer: Overnationalt EU-militær på vejDanmarks eneste røde dagblad

Kilde: Arbejderen | Læs mere ⮕

DRNYHEDER: LIVE Danmarks fodboldkvinder møder Wales i Nations LeagueTirsdag aften skal Danmarks fodboldkvinder forsøge at vinde for fjerde gang i træk, når Wales kommer på besøg. Se kampen her, på DRTV eller DR1.

Kilde: DRNyheder | Læs mere ⮕

ARBEJDEREN: KØBENHAVN: Alle på gaden for Palæstina – i dag starter vi i ValbyDanmarks eneste røde dagblad

Kilde: Arbejderen | Læs mere ⮕