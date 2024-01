Ændringer på vej for Kongehusets modtagelse af gaver

I Danmark har der indtil videre ikke været regler om, at Kongehuset skal oplyse, hvem det modtager gaver fra – eller regler om, hvorvidt Kongehuset overhovedet må modtage gaver fra kommercielle aktører. Men nu ser det ud til, at der er ændringer på vej.. Kongehuset bekræfter ligeledes, at der kommer ændringer over for B.T. »I forbindelse med tronskiftet har Kongeparret besluttet at revidere retningslinjerne for Kongehusets modtagelse af gaver.

Retningslinjerne vil blive offentliggjort på Kongehusets hjemmeside,« lyder det i et skriftligt svar fra Kongehusets kommunikationschef, Lene Balleby Modsat det norske kongehus har det danske kongehus indtil videre ikke behøvet at deklarere, hvem det modtager gaver fra.Kongehuset vil ikke oplyse, hvornår de nye retningslinjer vil blive offentliggjort, men meddeler, at det bliver i nær fremti





