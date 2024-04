Nato-landene skal udarbejde en langsigtet plan for støtte til Ukraine

Hvis Ukraine skal vinde krigen over Rusland, er der brug for, at Nato-landene får udarbejdet en langsigtet og mere systematisk plan for, hvordan de fremover vil støtte de ukrainske styrker med våben og ammunition. Vi skal sikre, at der på lang sigt er en pålidelig og forudsigelig sikkerhedsmæssig støtte til Ukraine.For det nytter ikke noget, at ukrainerne fortsat skal være afhængige af drypvise og tilfældige militære donationer fra de vestlige landes side.

Det er meldingen fra Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, som i dag og i morgen mødes med forsvarsalliancens udenrigsministre for blandt andet at diskutere den videre militære støtte til Ukraine. - Vi skal sikre, at der på lang sigt er en pålidelig og forudsigelig sikkerhedsmæssig støtte til Ukraine. Vi skal være mindre afhængige af frivillige og kortsigtede bidrag, og mere af Nato-bidrag og flerårige tilsagn, lød det her til formiddag fra generalsekretære

