NATO-lande sender tropper og våben til Ukraine

NATO-lande har haft tropper i Ukraine siden 2014 og endnu før. Militær, politisk og økonomisk intervention har fundet sted gennem 20 år. Truslen om udsendelse af flere 'regulære' NATO-soldater og våben til brug i selve Rusland øger faren for atomkrig. Enhedslistens spidser er de facto med på vognen. Så har man set det med: Danmarks statsminister skovler jord sammen med den tyske kansler Olaf Scholz.

Scenen er byen Unterlüss syd for Hamburg, hvor Rheinmetall graver ud til en ny ammunitionsfabrik. Zelensky-regimet i Ukraine mangler ammunition. Det kræver Mette Frederiksens spadestik at få gang i fabrikken, der skal stå klar om ét år. Der skovles også profit ind. Rheinmetall vil også bygge en fabrik i Ukraine. Alene i en 10-måneders periode fra 1. januar 2022 og frem steg Rheinmetalls aktie ifølge Wall Street Journal med 115 procent, det svenske SAAB’s med 30 procent, britiske BAE Systems PLC med 44 procen

