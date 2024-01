Nato-aftale baner vejen for tysk produktion af Patriot-missiler

Ny Nato-aftale baner vejen for tysk produktion af 1.000 Patriot-missiler, der kan nedskyde russiske ballistiske missiler. Spørgsmålet er, om danske underleverandører kan byde sig til.Missilforsvarssystemet, der for alvor blev kendt under Irak-krigen i starten af 1990'erne, er indbegrebet af amerikansk forsvarsteknologi, og er kendt for sin evne til at opfange og nedskyde alt fra krydsermissiler til kortrækkende ballistiske missiler og fly.

Selvom missilsystemet er mere end 40 år gammelt, udgør det stadig kernen i det amerikanske luftforsvar. Det samme med produktionen af missiler, radar og affyringsramper, som foregår i Andover uden for Boston. Derfor er det også opsigtsvækkende, at Patriot-missiler fremover også skal produceres i Tyskland. Fordi Europa er klar til at købe 1.000 missiler, flytter dele af produktionen nu til Tyskland. Det er konklusionen i en ny Nato-aftale, som blev indgået i denne ug





ingdk » / 🏆 6. in DK Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

Russisk diplomat: Finland bliver de første til at lide, hvis situation med Nato eskalerer | NyhederFinland bliver det første land til at 'lide', hvis situationen mellem Nato og Rusland spidser til.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Nato-kritik af missilindkøb: Fregatter vil sejle halvtomme mange år endnuKøb af kun 50 styk nye missiler betyder, at kun halvdelen af affyringsrørene på de danske fregatter kan fyldes. Det er alt for få til kamp, lyder det fra militæranalytiker.

Kilde: ingdk - 🏆 6. / 63 Læs mere »

Danske krigsskibe er en del af Nato-forsvar: Må sejle uden kanon-mandskabMangel på kanonbesætninger betyder, at arktiske krigsskibe ikke altid kan skyde.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Trilateralt missilforsvarssystem er et skridt i retning af asiatisk NATODanmarks eneste røde dagblad

Kilde: Arbejderen - 🏆 25. / 51 Læs mere »

Da atomtruslen var på sit højeste, var en forsvarsaftale med USA utænkelig. Per Stig Møller kalder ny aftale en 'historisk omvæltning'Under Den Kolde Krig blokerede blandt andre Socialdemokratiet for tættere samarbejde med Nato.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

ANALYSE Vi må stadig bede oliestater om lov til at redde verdenIndtil i dag har deres svar været: Absolut nej. Spørgsmålet er, om noget kan ændres på COP28.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »