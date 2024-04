NATO 75 år - Action 24: En spektakulær folkefest med fokus på forsvar og militært udstyr

NATO 's krige bliver solgt som forsvar for fred og civile - men de har trukket blodige spor efter sig i Jugoslavien, Irak, Afghanistan, Libyen og Syrien. Årtier efter at NATO har smidt bomber og væltet regeringer, kæmper ramte lande fortsat med ustabilitet og kaos.Op mod 50.000 danskere ventes at komme forbi og se F-35 kampfly, kampvogne, robothunde, pansrede køretøjer, kanoner, kamphelikoptere, droner og krigsskibe, som vil blive udstillet og demonstreret.

“NATO 75 år – Action 24 bliver en markant og spektakulær folkefest, der kan tiltrække familier fra hele Danmark Det bliver en fantastisk oplevelse for alle, der er interesserede i NATO og det danske forsvar, og særligt de, som interesserer sig for alt det spændende grej, der bliver præsenteret

