Nationalbanken: Boligkøbere undervurderer risiko for oversvømmelse

Bekymringen er, at boligejere får opsparingen kraftigt reduceret, og at banker får deres udlån i boligerne i klemme, når huset oversvømmes,Derfor opfordrer Nationalbanken til, at boligkøbere, banker og realkreditinstitutter i højere grad indregner oversvømmelsesrisiko i forbindelse med lån og køb.

Forskning viser, at langt de fleste boligkøbere ikke tjekker risici for, at et hus kan blive påvirket af skybrud eller stormflod, og

Nationalbanken advarer: Boligkøbere undervurderer risikoenLæs mere her. Læs mere ⮕

Ekstraregning på 850 millioner kroner til renovering af NationalbankenLæs mere her Læs mere ⮕

Børsen JobRegningen vokser igen: Renovering af Nationalbanken koster 2,8 mia. kr. Læs mere ⮕

Børsen JobRegningen vokser igen: Renovering af Nationalbanken koster 2,8 mia. kr. Læs mere ⮕

Børsen JobRegningen vokser igen: Renovering af Nationalbanken koster 2,8 mia. kr. Læs mere ⮕

Børsen JobRegningen vokser igen: Renovering af Nationalbanken koster 2,8 mia. kr. Læs mere ⮕