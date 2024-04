NASA vælger private virksomheder til at udvikle månekøretøj

Når Nasa med Artemis -missionerne vender tilbage til Månen s overflade i slutningen af dette årti – hvis alt går vel – skal de have et køretøj med, så astronauterne kan komme rundt. Nasa har valgt tre private virksomheder til at udvikle et terrængående køretøj, som kan sendes til månen i 2030. Mellem missionerne skal køretøjet fungere som en autonomt forskningsplatform.

Men når det næste hold af astronauter forhåbentlig træder ud på Månens overflade igen i 2030 i forbindelse med Artemis-programmet, så er det planen, at når de lander, skal stå der stå et nyt køretøj klar til at transportere dem rundt på Månens sydpol

