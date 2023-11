Nasa og University of California, Berkeley etablerer kæmpe forskningscenter for luft- og rumfart

Nasa og University of California, Berkeley er gået sammen om at etablere et kæmpe forskningscenter og -areal for luft- og rumfart. Med en fælles investering skal de to forskningsinstitutioner etablere det 130.000 kvadratmeter store Berkeley Space Centre, som også skal give rum til forskning i blandt andet droner og AI. »Californiens innovation og fremdrift er ikke begrænset til Jorden.

Berkeley Space Centre skal lede statens teknologiudvikling og bruge ledere fra forkning, politik og industri sammen og afføde nye teknologier og gennembrud,« siger Californiens guvernør Gavin Newsom

