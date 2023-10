Narrede piger på Snapchat til at sende nøgenbilleder – idømt fængsel på livstid

Lewis Edwards er blevet idømt mindst 12 års fængsel.Lewis Edwards var i besiddelse af mindst 4.500 billeder af sine ofre.

»Han groomede dem og manipulerede dem psykologisk, indtil han havde kontrol,« som dommer Tracey Lloyd-Clarke beskriver det ifølgeOnsdag er dommen dog faldet over den 24-årige britiske mand, der udadtil levede et normalt liv som politibetjent.

Men det endte med at være grundigt arbejde fra kollegaer hos South Wales Police, der afslørede ham og førte til hans anholdelse i februar i år.Han menes at have været i kontakt med 210 mindreårige piger helt ned til 10-årsalderen – på hans mobiltelefon og computer blev der fundet afklædte billeder af 207 af dem. headtopics.com

Flere af pigerne har vidnet i forbindelse med retssagen. Der er samtidig blev fremlagt ordudvekslinger og samtaler mellem pigerne og den 24-årige Lewis Edwards. Det er kommet frem, hvordan mange piger grædende har tigget ham om at stoppe med at kræve flere billeder.På Snapchat har Lewis Edward udgivet sig for at være en jævnaldrende dreng, hvorefter han har overtalt pigerne til at sende et 'frækt' billede.

Efterfølgende har han så brugt det første billede til at true sig til endnu flere – og endnu mere intime og afklædte – billeder. Og så videre og så videre. »Selv når ofre begyndte at gøre skade på sig selv eller truede med at begå selvmord, stoppede den tiltalte ikke,« har dommer Tracey Lloyd-Clarke sagt ved Cardiff Crown Court onsdag. headtopics.com

Danmark Overskrifter

Læs mere:

btdk »

Unge drenge narrede sig til 410.000 kroner på beskidt måde: Sådan garderer du dig mod at blive udnyttetDe unge drenge narrede sig til 410.000 kroner på en yderst beskidt måde. Læs mere ⮕

Serietyv opdaget, da han ville stjæle rom: Han er uønsket i de fleste butikker, siger politietLæs mere her Læs mere ⮕

Børsen JobHan startede som bolddreng – nu ejer han en Superliga-klub, et milliardfirma og har 1200 ansatte Læs mere ⮕

Børsen JobHan startede som bolddreng – nu ejer han en Superliga-klub, et milliardfirma og har 1200 ansatte Læs mere ⮕

Børsen JobHan startede som bolddreng – nu ejer han en Superliga-klub, et milliardfirma og har 1200 ansatte Læs mere ⮕

Børsen JobHan startede som bolddreng – nu ejer han en Superliga-klub, et milliardfirma og har 1200 ansatte Læs mere ⮕