Naboer til brændende hus blev sat i sving med vandslangen

Et sommerhus på Torndrupstrand i Koldkær ved Hals udbrændte fredag eftermiddag i en brand, der var så hidsig, at indsatsleder Anders Brosbøl fra Nordjyllands Beredskab en overgang frygtede, at den ville sprede sig til nabohuset.

- Da vi kom derud, var huset helt overtændt, og på grund af vindretningen var vi bange for, at den kunne brede sig - også fordi nabohuset har stråtag. Så vi fokuserede på at forhindre spredning til et anneks og satte beboerne ovre ved naboen i gang med at sprøjte vand på deres hus, og efter lidt tid kunne vi konstatere, at der ikke længere var fare for spredning, siger Anders Brosbøl.

Alarmen om branden gik klokken 13.20, og de første på stedet far stationen i Hals, der fik hjælp fra Dronninglund. Og som så senere måtte have yderligere hjælp fra både beredskabet i Aalborg og Beredskabsstyrelsens kran, der kommer fra Thisted.

Den tidligere AaB-direktør stod i 4000 meters højde uden mobildækning, da hans krop begyndte at sige fra

